Odogu: “Se penso al Milan, dico Maldini. La trattativa? Una sorpresa inaspettata”

04/09/2025 | 16:30:10

Giornata di conferenze in casa Milan. Dopo Christopher Nkunku, è stato il turno di David Odogu, che ha pronunciato le sue prime parole da giocatore rossonero. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Devo dire che queste primissime giornate sono state eccellenti, mi hanno tutti un benvenuto calorosissimo. Però conosco i miei pregi. Voglio essere umile e imparare, lavorando duro ogni singolo giorno”. Sulle caratteristiche tecniche e tattiche: “Sono un difensore centrale, mi piace giocare in modalità difensiva, gestendo, organizzando la difesa. Sono davanti ad un obiettivo. Sono uno anche abbastanza aggressivo fisicamente”. Sul primo ricordo relativo ai rossoneri: “La prima cosa che mi viene in mente del Milan è Paolo Maldini, una leggenda. L’ho seguito fin dall’inizio. Ricordo di aver visto le immagini di quando ha esordito. Ho visto Gullit, Baresi. Lo stadio è un valore storico per questo club. Ma la primissima cosa è Maldini”. Sulla trattativa: “Durante la finestra di calciomercato non mi ha detto niente direttamente, quindi è stata una sorpresa per me. Ventiquattro ore prima ho avuto una call col mio agente e mi ha parlato di questa possibilità. Sono molto felice, oltre che sorpreso”.

Foto: sito Milan