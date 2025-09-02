Odogu: “Essere al Milan è un sogno. Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia avvenuto nelle ultime 24 ore”

02/09/2025 | 13:39:23

Il Milan ha ingaggiato ieri il difensore David Uyoyo Odogu, arrivato dal Werder Brema. Il giovane, ai canali ufficiali del club, ha così parlato della sua nuova esperienza: “Ieri è successo tutto velocemente, è stato incredibile. Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia avvenuto nelle ultime 24 ore. Sono successe tantissime cose, è una sensazione incredibile. Sono molto grato di poter essere qui e sono felice di far parte di questo club”.

Foto: sito Milan