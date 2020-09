Odjer al Palermo: adesso sì, con due giorni di ritardo

Moses Odjer al Palermo. Una storia incredibile ma che si sblocca con due giorni di ritardo. Proprio due giorni fa vi avevamo raccontato che il centrocampista svincolato classe ‘96 aveva i biglietti aerei ma che all’ultimo momento aveva cambiato idea, forse perché poco convinto della Serie C dopo un confronto in famiglia. Ma dopo due giorni ora ci siamo: Odjer è in arrivo in città, un rinforzo importante per il Palermo.

