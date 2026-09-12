Odgaard: “Tedesco ci chiede di essere coraggiosi, pretende un grande senso di responsabilità”

12/09/2026 | 11:30:17

Il centrocampista del Bologna Odgaard ha concesso un’intervista a Sky: “Tedesco piace molto avere il controllo del pallone e ci chiede spesso di passare per vie centrali. Ci chiede anche molta sicurezza e coraggio, per essere in grado di controllare il gioco. Devi far vedere che cerchi il pallone, senza nasconderti o scappando. Pretende un forte senso di responsabilità dei calciatori. Ora abbiamo segnato i primi gol, i nostri attaccanti hanno segnato e questo è importante per loro e per la squadra. Fino ad oggi le prestazioni sono state positive”.

foto x bologna