Odgaard risponde a Isaksen: Lazio-Bologna 1-1 (biancocelesti in 10 dal 79′)

07/12/2025 | 20:03:14

Lazio e Bologna si dividono la posta in palio nella serata emozionante del ritorno di Ciro Immobile all’Olimpico, finisce 1-1. Al 39′ la sblocca Gustav Isaksen: palla di Marusic in area per Zaccagni che salta Zortea e calcia, Ravaglia respinge ma Isaksen ribadisce in rete! Passano due minuti e la squadra di Italiano risponde. Immediato pareggio rossoblù con il dribbling di Zortea, conclusione deviata da Provedel sul palo, Odgaard anticipa tutti e deposita in porta! Nella ripresa non succede molto, fino al 79′ quando viene espulso Gila. Il difensore della Lazio entra su Castro e l’intervento viene sanzionato con il cartellino giallo, lo spagnolo protesta in maniera veemente e, evidentemente, gli scappa qualche parola di troppo:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (46′ Lazzari); Basic (80′ Patric), Cataldi (75′ Dele-Bashiru), Guendouzi; Isaksen (46′ Cancellieri), Castellanos (59′ Noslin), Zaccagni. All. Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale (39′ De Silvestri), Miranda; Pobega, Moro (65′ Ferguson); Orsolini (65′ Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (65′ Rowe); Castro (84′ Dallinga). All. Italiano.

foto x lazio