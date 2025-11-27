Odgaard: “La posizione da trequartista la preferisco. Grazie al mister per l’intuizione”

28/11/2025 | 00:05:46

Jens Odgaard, giocatore del Bologna, ha commentato il successo sul Salisburgo ai microfoni di Sky: “Importante prendere i tre punti in Europa League davanti ai nostri tifosi, quando tutti gli attaccanti fanno gol è sicuramente positivo. Io preferisco la posizione di trequartista, anche grazie all’intuizione del mister. Esultanza? Riferimento al baseball, lo faccio sempre quando ci sono i miei amici danesi in tribuna”.

Foto: sito Bologna