Odgaard: “Felice del ruolo da trequartista. Obiettivo? Guardiamo a una gara alla volta”

Jens Odgaard, trequartista del Bologna, ha parlato a Dazn dopo il successo a Verona.

Queste le sue parole: “C’è fiducia in questa posizione da trequartista, sono contento del mio nuovo ruolo”.

Qual è il vostro obiettivo? “Non lo so, dobbiamo pensare partita dopo partita. Fare tre punti fuori casa è sempre difficile. Sono contento per Cambiaghi e per tutti i nostri tifosi”.

Foto: Instagram Odgaard