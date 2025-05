Odgaard dopo l’operazione: “Tre mesi di dolore quotidiano e antidolorifici per giocare”

28/05/2025 | 13:04:18

Dopo l’operazione andata in scena ieri, il talento del Bologna Odgaard ha rassicurato i suoi fan su Instagram: “Dopo 3 mesi con dolore quotidiano, innumerevoli iniezioni e antidolorifici per poter giocare nel dolore era il momento di fare un intervento. Sono così orgoglioso di quello che abbiamo realizzato in questa stagione e per aver fatto la storia con il Bologna! Alla fine tutto il dolore è valso la pena. Forza Bologna Sempre”.

Foto: Instagram Odgaard