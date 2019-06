Odegaard: “Vitesse? E’ stata una stagione positiva, sono cresciuto. Al Real…”

“E’ stata una stagione molto positiva, sono cresciuto. Real? Non voglio che accada come lo scorso anno. E’ difficile giocare in quella squadra e lo sarà anche il prossimo anno”. Queste le parole rilasciate a VG da Martin Odegaard, classe ’98 norvegese reduce dall’ottima stagione nel Vitesse, in prestito dalle merengues. Con la maglia del club olandese, il giovane esterno offensivo ha collezionato 39 presenze, mettendo a segno 11 reti e servendo 12 assist ai propri compagni.

Foto: As