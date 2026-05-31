Odegaard: “Sono deluso perché non abbiamo perso. Il PSG non ha creato nulla”

31/05/2026 | 12:30:04

Martin Odegaard, capitano dell’Arsenal, ha parlato dopo la finale di Champions persa ai calci di rigore.

Le sue parole: “Sono deluso, soprattutto per come abbiamo perso questa partita. Anzi, non abbiamo perso in campo, nessuna gara in tutta la Champions. È davvero dura perdere ai rigori, eravamo così vicini. Essere in vantaggio di un gol e poi arrivare ai rigori… sappiamo che può succedere di tutto, ma ovviamente ora è una grande delusione. Volevamo arrivare fino in fondo, quindi sì, in questo momento è deludente, ma abbiamo fatto cose incredibili, e volevo vincere per arrivare a questa finale. Ma sì, c’è delusione. Eravamo in vantaggio e loro hanno avuto molto possesso palla, ma non hanno creato molte occasioni. Penso che abbiamo difeso bene e sì, ovviamente con il rigore hanno segnato il loro gol, ma a parte quello non hanno avuto davvero nulla; nel calcio sono i piccoli margini e i piccoli dettagli a decidere ancora una volta, come in questa stagione”. Insomma, il divario con gli avversari il capitano dell’Arsenal non l’ha percepito, ma ora l’amarezza per la mancata Champions va messa alle spalle, perché in giornata i giocatori celebreranno il trionfo in campionato inglese con una parata. “È incredibile aver vinto il campionato per la prima volta in 22 anni e arrivare alla finale di Champions League è ovviamente qualcosa di speciale che abbiamo realizzato e che abbiamo costruito nel tempo, ma al momento siamo delusi per non essere riusciti a vincere questa partita”.

Foto: sito Arsenal