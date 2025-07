Odegaard: “Sento che stiamo migliorando sempre di più. Possiamo ottenere grandi risultati”

27/07/2025 | 22:35:26

L’Arsenal ha battuto per 3-2 il Newcastle in amichevole. A fine gara ha parlato Martin Odegaard.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Sì, è stata dura. È davvero dura fisicamente giocare con questo caldo, e contro una squadra forte, una squadra fisicamente forte. È stata una bella sfida, ma alla fine ce l’abbiamo fatta e abbiamo vinto. Due su due, quindi siamo contenti. Nel primo tempo abbiamo giocato un ottimo calcio. Loro hanno segnato probabilmente nell’unica occasione che hanno avuto, poi abbiamo giocato bene, abbiamo controllato la partita. Il secondo tempo è stato un po’ troppo aperto, ma siamo riusciti a vincere. Ancora ottime prestazioni. Max è entrato in campo, facendo la differenza. Ci sono tante cose positive da portare con noi. La prestazione di Dowman è stata solo uno dei momenti salienti di una partita in cui i nuovi acquisti Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga e Christian Norgaard hanno avuto più minuti in campo e in cui si sono distinti anche diversi giocatori dell’accademia”.

Sulla crescita della squadra: “È una bella sensazione. Sento che stiamo migliorando sempre di più, diventando sempre più forti. Come dici tu, nuovi giocatori arrivano e aggiungono qualcosa di nuovo alla squadra, al gruppo. La situazione sembra promettente e abbiamo ancora un po’ di tempo per prepararci e migliorare. Penso che siamo sulla buona strada e dobbiamo solo continuare così”.

Chiusura sul sostegno ricevuto in Asia: “È stato fantastico. Sono rimasto sorpreso da quanto supporto e affetto riceviamo qui. È lontano da Londra e sentire quell’amore e quel sostegno qui dimostra quanto sia grande questo club e quanto sia speciale farne parte. È stata un’esperienza fantastica e incredibile”.

Foto: X Arsenal