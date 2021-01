Odegaard: “Seguo la Premier fin da bambino. Mi è sempre piaciuto lo stile dell’Arsenal”

Dopo l’annuncio del suo arrivo in mattinata, Martin Odegaard attraverso i canali ufficiali dell’Arsenal, ha espresso le sue prime parole da giocatore dei Gunners mostrando tutta la sua felicità e presentandosi ai nuovi tifosi: “Sin da quando sono bambino guardavo le partite di Premier League. Penso sia il campionato più importante al mondo ed è sempre stato un sogno per me giocarci. Mi è sempre piaciuto lo stile di gioco dell’Arsenal e tutto ciò che circonda il club. È un sogno che diventa realtà sotto molti aspetti».

Foto: sito Arsenal