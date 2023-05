Odegaard: “Non ci sono più speranze, non so cosa sia successo ma siamo delusi”

Il centrocampista norvegese dell’Arsenal ha commentato la situazione dei suoi dopo la sconfitta con il Brighton e un campionato che sembra sempre più andare in direzione Manchester City: “Sembra proprio che la Premier League sia andata, onestamente, ed è dura da accettare. Non c’è una bella atmosfera nello spogliatoio. Non so cosa sia successo, ma siamo molto delusi e ora sembra proprio che non ci siano più speranze”.

Foto: Odegaard Twitter Arsenal