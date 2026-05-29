Odegaard: “Il sogno è alzare il trofeo più grande. Vogliamo scrivere la storia”

29/05/2026 | 19:57:00

Martin Odegaard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions.

Le sue parole: “Il sogno è alzare il trofeo più grande?

“Sin da quando ero un bambino ho sognato di alzare questo trofeo, da quando ho incominciato a giocare nel campo a fianco casa mia con i miei amici”.

Qual è il sentimento di poter vincere la Champions?

“È qualcosa di speciale che possiamo vincere, non lo abbiamo fatto finora. Dopo 22 anni abbiamo vinto la Premier League, ora c’è l’idea di vincere e abbiamo provato cosa significa. Significa molto per tutti, anche per i nostri supporter”.

Ha ricevuto un messaggio da Patrick Vieira…

“Sì, è stato speciale. È una leggenda del club, è stato speciale come leader qui. Ricevere un messaggio è qualcosa di speciale, noi possiamo fare qualcosa che non è ancora stato fatto. Non vediamo l’ora di giocare”.

È differente ora che avete vinto una Premier?

“Non mi sento una persona diversa, ma è stato qualcosa di davvero speciale. Abbiamo lottato per così tanto tempo, ora non c’è pressione o rumore di chi pensava che non ce l’avremmo fatta. È un sentimento straordinario, ma ora pensiamo a quello che c’è domani. Abbiamo passato molte cose nelle ultime settimane e siamo pronti”.

Sulla propria confidenza.

“Probabilmente la Premier League è la lega più difficile da vincere e questo ci dà confidenza, però abbiamo sempre mostrato molta qualità durante gli anni. È una partita speciale e siamo pronti, ma siamo confidenti per quello che succederà sul campo”.

Su Gyokeres.

“Ha segnato tanti gol e non solo di quantità, ma anche di qualità. Ci ha dato molto e ha fatto la differenza, è un giocatore speciale e siamo fortunati ad averlo. Poi vincere un trofeo alla prima stagione è speciale.”

Foto: sito Arsenal