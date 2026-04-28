Odegaard: “Ho sempre sognato partite come le semifinali di Champions, sappiamo cosa ci giochiamo”

Odegaard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Arsenal e Atletico Madrid: “Siamo in semifinale di Champions League. Per me è difficile capire come si possa non gioire di una cosa del genere. È quello che abbiamo sognato per tutta la vita, fin da quando ero bambino. Questi sono i momenti che ho sempre sognato. Per me è facile, come ho già detto, questa è la parte migliore della stagione. L’energia nel gruppo è incredibile e siamo pronti. Sappiamo per cosa stiamo giocando e domani avremo una grande opportunità per fare qualcosa di speciale. Sappiamo cosa ci aspetta, dobbiamo solo essere pronti e godercelo, fare tesoro di tutte le lezioni del passato e applicarle in questo finale di stagione”.

Foto: Instagram Odegaard