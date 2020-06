Odegaard fissa l’obiettivo: “Voglio fare la Champions con la Real Sociedad”

Martin Odegaard, talento norvegese del Real Madrid in prestito alla Real Sociedad ha parlato dei suoi obiettivi per il futuro ai microfoni di AS: “Il nostro obiettivo è la Champions League ed è proprio ciò che vogliamo. E’ il sogno di tutti i giocatori e noi della Real vogliamo giocarla il prossimo anno”. Il norvegese dice anche di aver spiegato alle Merengues di voler restare ancora un anno in prestito nei Paesi Baschi per giocare lì la Champions League, mentre i Blancos vorrebbero riportarlo alla base.

Foto: profilo Twitter ufficiale La Liga