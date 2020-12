Oddo sul Milan: “Può giocarsi lo scudetto. Il mercato? Servirebbe un difensore”

Massimo Oddo, vincitore con la maglia del Milan della Champions League del 2007, ha parlato al Corriere della Sera dell’ottimo rendimento della squadra di Pioli. Queste le parole dell’ex allenatore di Perugia e Pescara: “Il Milan può giocarsi lo scudetto. La testa nel calcio di oggi decide l’80% delle situazioni. Le altre hanno magari valori superiori, ma il Milan ha l’entusiasmo, l’ambiente giusto e una linea comune tra società e squadra. Non ci sono quegli screzi in spogliatoio che tanto pesano in un campionato. Il mercato? Hanno bisogno di un difensore così perché sono un po’ cotti e un po’ corti: giocano spesso gli stessi. Dietro necessitano di cambi di peso per Kjaer e Romagnoli. Simakan? Non lo conosco nel dettaglio, può essere però un’alternativa giusta per età e prospettiva”.

Foto: Twitter Perugia