Oddo sbotta: “La gente muore e il problema è se si può correre? State a casa e non rompete i…”

Massimo Oddo, ex allenatore di Pescara, Perugia e Udinese, ha sbottato sui social contro chi, nonostante le nuove disposizioni, continua a chiedere se è consentito svolgere attività motoria all’aperto. Questo il tweet del campione del mondo: “Ma io dico, gli operatori sanitari si sacrificano per noi, la gente sta morendo, gli ospedali al collasso, molti obbligati a lavorare, e leggo che il problema di tanta gente è se si può andare a correre. Ma non rompete i coglioni e state a casa! Solo questo ci chiedono…”.

Foto: sito ufficiale Perugia