Oddo: “Sapevo che la partenza sarebbe stata difficile ma non credevo così tanto”

Il tecnico del Pescara Massimo Oddo, Campione del Mondo nel 2006, ha parlato così a Tvsei:

“La prima scelta che ho sbagliato fu accettare l’offerta del Crotone, una scelta poco ponderata in un momento in cui avrei fatto meglio a fermarmi, riflettere e poi ripartire.

Perugia? Quando sollevi dubbi sul comportamento di una persona dovrebbero esserci degli appigli. Contro il Pescara abbiamo perso ai rigori e non riesco a capire su cosa si possano basare certi esposti.

Si tratta solo di illazioni infondate. Probabilmente la frustrazione di alcuni tifosi avvocati li porta a perdere letteralmente il contatto con la realtà.

La condizione precaria di tanti giocatori, non a causa loro, ma per altre situazioni, ha fatto sì che una partenza difficile sia diventata difficilissima, sapevo che lo sarebbe stata ma non credevo così tanto. Quando le cose non vanno bene però il primo responsabile è sempre l’allenatore e la società in questo caso avrebbe potuto prendere qualsiasi decisioni. Se non lo ha fatto è perché reputa le attenuanti importanti nel nostro cammino”.

Foto: Sito ufficiale Pescara