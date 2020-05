Oddo racconta: “Quella volta che Gattuso si prese un cartone in faccia durante la lite Ibra-Onyewu”

Massimo Oddo, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport raccontando un curioso aneddoto che risale alla sua esperienza in rossonero: “La lite tra Ibrahimovic e Onyewu? Stavano bisticciando, ma niente di che fino a quel momento: la verità è che chi ha preso un cartone in faccia è stato Gattuso. È stato il primo a mettersi in mezzo e ha preso un dritto pesantissimo”.

Foto: sito ufficiale Milan