Oddo: “Milan? Spero che i miei ragazzi possano avere più spazio in prima squadra”

04/09/2025 | 18:00:16

In un’intervista presente quest’oggi su La Gazzetta dello Sport, Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro ha parlato delle prospettive del progetto rossonero. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Era talmente chiara la bontà del progetto che prima del play-out avevo già ricevuto una proposta verbale per continuare. Perché era stato fatto un certo tipo di lavoro, un certo tipo di percorso e un certo tipo di apprezzamento. Per esempio abbiamo avuto tre giocatori quasi in pianta stabile in prima squadra come Bartesaghi, Jimenez e Camarda, ci sono stati i debutti di Liberali e Omoregbe. Altri sono partiti il mese scorso in tournée col Milan, ogni giorno alcuni si allenano con Allegri. L’auspicio è che questi ragazzi possano avere sempre più spazio e vi assicuro che in rosa ce ne sono di grande prospettiva”. Sulla sinergia con la prima squadra: “Un altro aspetto per me bellissimo è che io in realtà è come se allenassi il Milan, dai campi di allenamento agli uffici ai supporti tecnologici. È una realtà gratificante. In D abbiamo alle spalle una struttura da professionisti di prima fascia. Ci si allena nei limiti del possibile negli stessi orari della prima squadra, c’è molta collaborazione, scambio di idee. E nell’ottica di questa sinergia dobbiamo fare anche molta attenzione all’aspetto mentale dei ragazzi. Dobbiamo farli diventare uomini. Quando un ragazzo viene mandato in prima squadra si tiene conto anche di questo aspetto: c’è chi è più emotivo e chi meno, c’è chi poi torna in U23 senza problemi e chi invece va coi grandi e si esalta un po’ troppo. A volte non è l’elemento migliore tecnicamente che fa il salto, ma quello migliore mentalmente”. Sul futuro: “Il mio obiettivo è allenare in A, la Nazionale, il Brasile. Scherzi a parte, per me sarà basilare capire come si svilupperà il mio ruolo adesso e se riesco a raggiungere l’obiettivo societario”.

Foto: X Milan

