Oddo-Milan Futuro, martedì il giorno della risoluzione

24/05/2026 | 13:45:58

Massimo Oddo lascia il Milan Futuro per sua decisione, ritenendo di aver compiuto un percorso dignitoso. All’interno di una situazione non troppo semplice, Oddo aveva accettato l’incarico per il suo grande legame con il club rossonero, sapendo di poter incontrare non poche difficoltà. Adesso ha deciso di interrompere il rapporto, martedì è il giorno della risoluzione di un contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2027. Ma per Oddo evidentemente non ci sono più i margini per una nuova esperienza con il Milan, il suo futuro sarà altrove.

Foto: X Milan