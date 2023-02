Oddo: “Frosinone? Non sarà Real Madrid-Recanatese. In gara secca possiamo batterli”

Massimo Oddo, allenatore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone, dove sfiderà l’altro ex campione del Mondo Grosso.

Queste le sue parole: “Arriva la prima in classifica, ma la storia della Serie B insegna che puoi vincere contro la prima e perdere con l’ultima. Non è Real Madrid-Recanatese, non c’è una squadra nettamente superiore sull’altra. Il Frosinone ha trenta punti in più e quindi significa che ha vinto dieci gare più di noi, ma sulla singola partita la SPAL ha le qualità per prevalere. Ci diamo l’obiettivo di essere solidi, ma anche cercare di attaccare adeguatamente. Rossi? Non è pronto per giocare dall’inizio, principalmente perché non sappiamo quanto può durare. È un valore assoluto e quando è in campo fa vedere cose che in B non si vedono, ma può giocare solo qualche spezzone e andrà per questo utilizzato in momenti precisi della gara. Può dare una grandissima mano se il risultato è in bilico e stai attaccando, mentre se sei in sofferenza e devi difendere il risultato allora potrebbe essere deleterio, anche per lui che non è quel tipo di giocatore che può andare a 200 all’ora per rientrare e ripartire”.

Foto: Instagram Spal