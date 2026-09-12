Oddo: “Cisse in Nazionale? Se non verrà chiamato lui non so chi possa essere convocato”

12/09/2026 | 14:00:10

L’ex Milan Massimo Oddo ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello sport soffermandosi anche su Cisse e la possibile convocazione in Nazionale: “Se sarà convocato da Mancini? Se non viene chiamato Cisse in Nazionale, non so chi possa essere convocato. Io credo che di giovani in Italia ce ne siano tanti: devono crescere e fare esperienza, ma in questo momento Cisse è uno da tenere sicuramente sotto osservazione. E Mancini ha sempre avuto buon occhio per i giovani”.

foto x milan