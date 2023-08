Ochoa: “Mi sento ancora giovane. Salvezza? Sogno qualcosa di più”

Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “L’atteggiamento è stato buono, peccato che non abbiamo segnato il secondo gol alla fine. Ma questo dobbiamo fare tutte le partite, lavoriamo per vincere ogni gara e oggi è stata una partita difficile, contro una buona squadra, fisica, che pressa alto come l’Udinese e non è facile da leggere”.

Sulla parata: “Devo rivederla, non me la ricordo bene perché l’azione era veloce. Devo essere sempre là ad aiutare la squadra, è sempre importante non prendere gol così siamo più vicini a vincere. Dobbiamo continuare così”.

Sugli obiettivi: “Mi sento bene, fresco, giovane, con la voglia di continuare a crescere e di fare qualcosa di straordinario per la mia carriera. Sogno di fare qualcosa di più, sono molto felice, contento, ho una famiglia che vuole che io stia bene con il mio lavoro e nella miglior forma. Sto bene fisicamente e mentalmente, sono sempre pronto a giocare”.

