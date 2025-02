Occasione per Vlahovic: contro il Cagliari può rilanciarsi

Da quando è arrivato Kolo Muani, il minutaggio di Vlahovic è sceso in maniera impressionante. Dusan, infatti, ha dovuto fare largo all’esplosività, all’approccio devastante e soprattutto al grande senso del gol del francese che, fino a questo momento, ha realizzato ben 5 gol e 1 assist in 4 presenze in Serie A. Stasera però, nella gara contro il Cagliari, potrebbe arrivare una grande occasione per l’attaccante serbo. Thiago Motta potrebbe schierare Dusan dal 1′, con il classe 2000 che dovrà cercare a tutti i costi non solo di trascinare la squadra alla vittoria, ma anche di lasciare un’impronta importante in questo match. Un compito che per uno con le sue qualità e la sua cattiveria agonistica dovrebbe venire naturale.

FOTO: Instagram Juventus