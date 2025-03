Occasione per Pellegrini: contro il Como può partire titolare

Ormai il treno Pellegrini con la maglia della Roma è arrivato al capolinea. Lo si vede soprattutto in campo dove il numero 7 non riesce più a essere incisivo come una volta. Non a caso Ranieri gli preferisce spesso altri profili dal 1′ di gioco, come ad esempio Soulé nell’ultimo periodo. La verità è che qualcosa sembrerebbe essersi rotto, ma non per questo bisogna mettere da parte il capitano giallorosso. Contro il Como, infatti potrebbe arrivare una grande chance per il centrocampista italiano. Un’occasione da non sprecare soprattutto perché arriva in una gara difficile, contro una squadra che è stata l’ultima a vincere in campionato contro la compagine capitolina. Proprio per questo motivo, da Lorenzo ci si aspetta una reazione importante, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni.

FOTO: Instagram Roma