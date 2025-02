Occasione Juventus: il Cagliari può valere il sorpasso sulla Lazio

Oggi, alle ore 20:45, Juventus e Cagliari scenderanno in campo nel match valido per il 26° turno di campionato. Si tratta di una sfida importante per entrambe le compagini, con i bianconeri che hanno un’occasione più unica che rara. Thiago Motta, infatti, dovrà portare a casa i tre punti a tutti i costi per approfittare del pareggio della Lazio contro il Venezia. Se così dovesse essere, la Vecchia Signora si ritroverebbe da sola al quarto posto con due punti di vantaggio sulla diretta concorrente. In più, in attesa del risultato dell’Atalanta che giocherà contro l’Empoli alle ore 18:00, potrebbe anche avvicinarsi sempre di più alla Dea che, nelle ultime giornate, ha mostrato qualche flessione di troppo.

FOTO: Instagram Juventus