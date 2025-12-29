Ocampos, paresi facciale di origine virale per l’ex Milan. La nota del Monterrey

29/12/2025 | 18:46:54

Il Monterrey aggiorna sulle condizioni dell’ex Milan Lucas Ocampos, che ha riportato una paresi facciale: “Il Club de Futbol Monterrey comunica che il giocatore Lucas Ocampos ha presentato una paralisi facciale del lato sinistro del viso, probabilmente di origine virale. Ocampos è stato valutato da uno specialista per determinare l’approccio terapeutico. Il giocatore resterà a riposo per 7 giorni e verranno valutati i suoi progressi clinici per determinare il suo inserimento nel lavoro di gruppo pre-stagionale. Monterrey Football Club”.

foto sito monterrey