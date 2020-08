Ocampos: “La vittoria è di tutti, non è stata la mia notte migliore”

Lucas Ocampos, attaccante del Siviglia, ha commentato la vittoria contro il Wolves che dopo il gol ha mandato gli spagnoli in semifinale di Europa League contro il Manchester United. Queste le sue parole come raccolto da tmw: “Non stavo vivendo la mia notte migliore ma la squadra continuava a spingere, è stato merito di tutti dopo una grande partita. Il calcio è così, a volte può andarti bene ed altre no. Mi motiva tanto il fatto di provare a trovare il gol nei minuti finali”.

Foto: Marca