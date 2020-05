Ocampos e quella voglia di River: “Sogno di tornare lì a finire la carriera”

Intervistato da Olé, l’ex-esterno argentino di Milan e Genoa, Lucas Ocampos, oggi in forza al Siviglia, ha parlato del suo futuro, manifestando la volontà di tornare al River Plate: “Ho sempre l’illusione di tornare e finire la carriera proprio dove è iniziata. In una squadra come il River non ti è permesso di ‘passare il tempo’. Devi stare bene perché il club, i tifosi e la maglia che indossi te lo chiedono. Mi piacerebbe tornare e poterlo fare.”

Foto: MARCA