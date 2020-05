Ocampos dopo aver violato la quarantena: “Chiedo scusa, gesto che danneggia il Siviglia”

Lucas Ocampos è uno dei quattro calciatori del Siviglia che ha violato la quarantena e le norme di distanziamento sociale, motivo per il quale la Liga ha annunciato dei provvedimenti. Intanto, attraverso i social, l’argentino ex Milan e Genoa si è scusato: “Voglio scusarmi e ammettere che abbiamo commesso un errore, che ha danneggiato l’immagine del club. Per questo motivo, possiamo solo scusarci con i nostri compagni di squadra, lo staff tecnico e l’intero club”.

Foto: Marca