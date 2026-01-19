Obrador-Torino, è il giorno delle visite

19/01/2026 | 11:15:40

Una trattativa nata a sorpresa, esclusiva dello scorso 6 gennaio, che ora si appresta a tagliare il traguardo. Rafa Obrador sarà un nuovo terzino sinistro del Torino, giorno di visite per il classe 2004 prelevato dal Benfica in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 10 milioni. Raggiunti a che gli accordi con il Real Madrid che ha sempre un diritto di recompra su Obrador, l’affare era ai dettagli nei giorni scorsi. Ieri Il calciatore ha assistito a Torino-Roma, lo stesso Cairo dopo la partita ha confermato la definizione di una trattativa che vi abbiamo svelato e poi raccontato passo dopo passo.

Foto: sito Benfica