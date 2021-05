Oblak: “Un anno davvero difficile, vincere la Liga è qualcosa di speciale. Complimenti a tutti”

Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, ha manifestato tutta la gioia per la vittoria della Liga. “Sono così contento che non riesco a trovare le parole per descrivere come mi sento, sono sensazioni uniche. Vincere LaLiga è qualcosa di speciale e complicato e ci siamo riusciti in un anno davvero difficile. Faccio le congratulazioni a tutti i giocatori, alle persone dello staff e a tutta la gente che ci segue sempre. C’è voluto l’aiuto di tutti per trovare una gioia simile, stiamo provando sensazioni spettacolari”.

FOTO: Twitter Oblak