Oblak sul suo futuro: “Non so se l’Atletico ha necessità di vendere. Io ho altri due anni di contratto”

Jan Oblak, portiere sloveno dell’Atletico Madrid, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, ha parlato anche del suo futuro. “Non dico niente. Io sono all’Atletico, sono sette anni ormai che sono qui e mi restano altri due anni di contratto. Non penso al futuro ma né il club, né nessun altro può farlo. Dipenderà dalle questioni economiche e se la società ha bisogno di vendere un giocatore o meno. Ci sono molte cose variabili. Io ho giocato più di 300 partite in Spagna, adesso mi godo LaLiga che ho vinto, non penso a cosa potrà accadere. Sono qui, sono felice, per il futuro poi si vedrà”.

FOTO: Twitter Oblak