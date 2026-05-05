Oblak: “L’Arsenal è stato più forte e ha meritato. C’è poco da dire”

06/05/2026 | 00:01:20

Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la sconfitta con l’Arsenal nella semifinale di Champions League.

Queste le sue parole: “Chi vince è sempre la squadra migliore. Hanno vinto loro e mi congratulo con loro. Certo, siamo tristi e arrabbiati, ma questo è il calcio. Il secondo tempo è stato buono. Forse nel primo tempo abbiamo mostrato un po’ troppo rispetto nei loro confronti e abbiamo avuto paura di giocare. Dopo è andata bene, ma non abbastanza per arrivare in finale. Peccato per noi, siamo dispiaciuti, ma è la vita. L’Arsenal è stato migliore ed è in finale”.

L’ultima di Griezmann in Champions con l’Atletico prima del trasferimento in MLS? “È stato un giocatore straordinario. Siamo tristi non solo per lui, ma anche per tutti i tifosi dell’Atletico. Tutti speravano di raggiungere questa finale, ma non ci siamo riusciti, quindi è un momento difficile”.

Foto: Youtube Atletico