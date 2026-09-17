Obiang: “Sto iniziando a mostrare le mie capacità. Abbiamo tanti talenti, cerco di imparare”

17/09/2026 | 17:15:40

Il ds del Monza Pedro Obiang ha parlato a Sky: “Inizio a far vedere le mie capacità, la difficoltà è stata entrare nella guida che c’era già. Ogni tanto durante l’anno parlavo con la società e mi chiedevano quando sarebbe accaduto. Volevo farlo ma non pensavo di avere un’opportunità così grande. Cerco di imparare, ci sono tanti talenti con cui ho avuto il piacere di giocare ma la cosa più importante è la squadra. Cambiata solo la veste, non metto più i pantaloncini corti”.

Foto: Sito Monza