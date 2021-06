Obiang: “Buona stagione con il Sassuolo. Vorrei chiudere la carriera alla Sampdoria”

Il centrocampista del Sassuolo, Pedro Obiang, ha rilasciato un’intervista all’edizione spagnola di FourFourTwo. Il giocatore ha analizzato la sua stagione con la maglia neroverde. “E’ stata una buona stagione, siamo riusciti a creare problemi a molte squadre e questa è una cosa importante, siamo un bel gruppo e in spogliatoio vado d’accordo con tutti. L’avversario più difficile da affrontare è stata l’Atalanta, e il giocatore Ruslan Malinovskiy. Sei punti dall’Europa League? L’Europa era un obiettivo, il club ne ha bisogno per crescere e per aumentare la visibilità, come per il Villarreal”. Poi sul ritiro. “Vorrei ritirarmi alla Sampdoria, gli anni che ho trascorso in blucerchiato sono stati i più importanti della mia carriera”.

FOTO: Twitter Sassuolo