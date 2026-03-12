Obi Mikel stronca l’Arsenal: “Vince in modo orribile, speso un miliardo per segnare solo su corner”

12/03/2026 | 11:16:30

L’ex Chelsea John Obi Mikel stronca l’Arsenal, capolista in Premier: “Guardo giocare l’Arsenal e in questo momento si affidano esclusivamente ai calci d’angolo. Hai speso quasi un miliardo, Mikel Arteta, quasi un miliardo. E mi stai dicendo che l’unico modo per vincere le partite è con i calci d’angolo? È ridicolo… vincono in modo orribile. L’unica ragione per cui i tifosi dell’Arsenal non si lamentano del loro stile di calcio è perché sono in testa alla classifica.” ha detto l’ex centrocampista in una intervista concessa a CBS Sports.

foto x arsenal