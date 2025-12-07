Obert: “Siamo stati quasi perfetti. Dobbiamo avere sempre questa intensità e cattiveria”

07/12/2025 | 18:30:41

Il giocatore del Cagliari, Adam Obert, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Roma.

Queste le sue parole: “Una grande partita con una super prestazione da parte di tutti. Sapevamo che dovevamo aggiungere qualche dettaglio e oggi siamo riusciti ad essere perfetti. Sono contento anche di quanto fatto da me, dobbiamo continuare così”.

Ti aspettavi di arrivare a 100 presenze? “No, è un bellissimo obiettivo e ora voglio alzare l’asticella. Io ho sempre pensato di fare del mio meglio e sono contento di essere qui. Anche oggi ho messo in campo tutto me stesso, oggi sono andato anche vicino al gol ma Svilar è stato davvero bravo. Il mio cambio all’80’ ci stava”.

Come ti sei trovato con Rodriguez? “Sono molto contento per la sua prestazione e mi sono trovato davvero bene. Già contro il Napoli mi sono sentito bene con lui al mio fianco. Ora però mi devo allenare di più per essere maggiormente incisivo anche in fase offensiva”.

Quanto è stata importante questa vittoria? “Tanto importante non solo per la vittoria e i tre punti, ma per la prestazione fatta. Abbiamo combattuto tanto, abbiamo messo in campo tutto quello che il mister ha chiesto. Siamo riusciti a concedere pochissimo alla Roma e siamo stati bravi a fare gol. Dobbiamo continuare così, mettendo quella cattiveria che serve per restare sempre sul pezzo”.

Foto: sito Cagliari