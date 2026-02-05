Obert: “Momento positivo ma non ci culliamo sugli allori. A Roma senza paura”

05/02/2026 | 16:37:17

Adam Obert, giocatore del Cagliari, a pochi giorni dalla sfida contro la Roma, ha parlato a Sky Sport commentando per prima cosa il periodo positivo dei sardi.

Queste le sue parole: “Il momento è assolutamente buono, siamo contenti ma sappiamo che non dobbiamo abbassare il ritmo perché se cali di un centimetro poi, conoscendo bene il valore della Serie A, possono emergere problemi e non vogliamo che accada. Dobbiamo continuare così. Sto riuscendo a esprimermi meglio, come avrei voluto anche negli anni scorsi. Sto migliorando me stesso e sto aiutando la squadra. Cinque anni fa quanto sono arrivato sapevo che Cagliari sarebbe stato il posto giusto per me”.

Come procede con Pisacane? “Pisacane lo conosco da tanto, mi ha sempre aiutato tanto anche quando c’era Liverani.

Ci sta dando sempre tanta mano”. Adesso la sfida contro la Roma. “Sappiamo quanto sia difficile giocare all’Olimpico contro la Roma, ci stiamo allenando per farci trovare pronti e vogliamo andare lì senza paura”.

Foto: sito Cagliari