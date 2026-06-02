Obaretin al Genoa (una rincorsa da gennaio). Fini in orbita Napoli

02/06/2026 | 23:45:09

Il Genoa si prepara a coronare l’inseguimento a Nosa Edward Obaretin, difensore centrale classe 2003 tornato a Napoli dal prestito di Empoli. Ve ne avevamo parlato in esclusiva lo scorso 21 gennaio, una richiesta precisa di Daniele De Rossi. A quei tempi non c’erano margini, stavolta la strada è spianata. Il Napoli ha chiesto in cambio l’esterno offensivo Fini, ci sono i margini per andare fino in fondo. Fini è reduce dal prestito a Frosinone, lo stesso club ciociaro vorrebbe trattenerlo, ma i lavori tra Genoa e Napoli sono molto bene avviati.

foto sito empoli