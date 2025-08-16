O’Riley piace alla Juve, ma intanto fa gol (su rigore) con il Brighton

16/08/2025 | 17:25:14

Freddo su calcio di rigore, Matt O’Riley, nella lista dei desideri di Madama, ha portato in vantaggio il Brighton contro il Fulham. Ricordiamo che l’eventuale acquisto del calciatore danese da parte della Juventus è legato al trasferimento di Douglas Luiz che è nel mirino soprattutto del Nottingham Forest, ma la trattativa deve essere definita. Nel frattempo O’Riley ha segnato…lanciando indirettamente un messaggio alla squadra mercato bianconera.

Foto: Instagram Brighton