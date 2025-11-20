O’ Neill (CT Irlanda del Nord): “Sarà bello sfidare una delle migliori Nazionali della storia. Siamo sfavoriti ma daremo tutto”

20/11/2025 | 17:50:10

A margine dei sorteggi dei playoff per i Mondiali, a Sky Sport ha parlato il ct dell’Irlanda del Nord, Michael O’Neill.

Queste le sue parole: “Italia? Qualunque squadra sarebbe stata complicata ma sarà bellissimo giocare contro una delle migliori Nazionali di sempre. Sarà difficile ma l’essere sfavoriti possiamo sfruttarlo come un vantaggio”.

Cosa pensa della rosa in virtù della sconfitta contro la Norvegia? “Sono molto forti, non mi voglio basare sulla partita contro la Norvegia, che è fortissima. Al Mondiale va soltanto una in modo diretto e in quel gruppo si è qualificata la Norvegia, ma questo non toglie nulla alla forza dell’Italia”.

Foto: sito FIGC