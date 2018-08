N’Zonzi-Roma, altre conferme dalla Spagna. E ora Joao Mario…

Steven N’Zonzi e la Roma: ormai ci siamo. Rispetto a quanto vi avevamo raccontato da sabato scorso, la fiducia della Roma sta diventando certezza. Dopo le 22 altre conferme dalla Spagna, la Roma ha alzato l’asticella e con i bonus vuole sfondare il muro dei 30 milioni avvicinandosi alla clausola di 35 milioni. Anche le perplessità del padre di N’Zonzi stanno per essere spazzate via da un contratto superiore ai tre milioni a stagione. Ora occhio al Siviglia in direzione Joao Mario: vi avevamo raccontato che un assalto al portoghese sarebbe stato legato alla cessione di N’Zonzi. C’è anche il Betis su Joao Mario, ma adesso il Siviglia può sorpassare.

Foto: rmcsport