Nzonzi lascia l’Iran per motivi di sicurezza: “Con la mia famiglia abbiamo deciso di non tornare”

29/07/2025 | 21:10:04

L’ex Roma Steven Nzonzi ha deciso di lasciare l’Iran e il Sepahan SC per ragioni di sicurezza dopo l’aumento delle tensioni con Israele. L’annuncio del centrocampista in una storia Instagram: “Io e la mia famiglia abbiamo deciso che era meglio non tornare, principalmente per motivi di sicurezza. Ho cercato di trovare la forza, ma non ci sono riuscito”.

FOTO: X Roma