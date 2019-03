Nzonzi: “Derby? La Lazio non ci fa paura, vogliamo la Champions. Su De Rossi…”

Steven Nzonzi, centrocampista della Roma, ha parlato al Match Program ufficiale del club giallorosso in vista del derby contro la Lazio. Ecco le sue considerazioni: “De Rossi? Nel nostro ruolo di centrocampisti, sicuramente è bello giocare al fianco di Daniele De Rossi, un giocatore così esperto che è al top da molti anni. Derby d’andata? Una atmosfera fantastica, straordinaria. Tutti i derby sono speciali, sarà una battaglia come e più di ogni altra partita. Sarà una partita speciale per il club, per i tifosi. Abbiamo vinto l’andata, non è stato facile, ci aspetta un’altra partita non facile ma siamo pronti. Se temiamo la Lazio? Paura non direi, sappiamo che è una buona squadra, una formazione con delle buone individualità che sta facendo bene. A livello collettivo sono forti e solidi. Non mi sono concentrato troppo sui singoli, in generale non dobbiamo temere nessuno, non lo dico in termini negativi. Giochiamo undici contro undici, sarà una bella sfida che vogliamo vincere. Sarà una gara importante tra due squadre che vogliono arrivare nelle prime quattro, che hanno come obiettivo la qualificazione per la prossima Champions League. Una partita importante dicevo, ma non decisiva ai fini della qualificazione, sarà importante chiudere bene la stagione. Porto? Ci aspettano due gare molto dispendiose sul piano sia emotivo che fisico. Due partite in cui dovremo dare il 100%. Sarà fondamentale dopo la gara con la Lazio riposare, recuperare bene. Sono gare che non vediamo l’ora di giocare e sono ottimista e fiducioso sull’esito finale”.

💬🇫🇷 | Steven Nzonzi sul Derby 🐺 Qui tutte le sue parole 👉 https://t.co/scPovaDGFg pic.twitter.com/V1Egh4abLs — AS Roma (@OfficialASRoma) March 1, 2019

Foto: Twitter ufficiale Roma