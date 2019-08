Nzonzi al Galatasaray: ecco il comunicato della Roma

L’annuncio via social era arrivato già alla vigilia di Ferragosto, ora però è la Roma a confermare tutto: Nzonzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. Il francese si trasferisce in prestito annuale con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione a 500 mila euro, più un diritto di riscatto dai 13 ai 16 milioni a seconda delle tempistiche. Questo il comunicato della società capitolina: “L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Steven Nzonzi al Galatasaray. L’accordo prevede il diritto di opzione, in favore del club turco, per estendere il prestito fino al 30 giugno 2021, a fronte di un corrispettivo pari a 0,5 milioni di euro. Inoltre, il Galatasaray avrà il diritto di acquisizione dei diritti a titolo definitivo a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di 16 milioni di euro, se esercitato entro il 30 giugno 2020, e di 13 milioni se esercitato entro il 30 giugno 2021. Nzonzi, arrivato in giallorosso nell’estate del 2018 dopo aver conquistato il Mondiale con la Francia, ha disputato 39 partite con la maglia della Roma, realizzando una rete. Il club augura al calciatore le migliori fortune per il futuro“.

Foto: Instagram personale