Nzola si sblocca su rigore, Fiorentina avanti 1-0 sul Cukaricki all’intervallo

La Fiorentina conduce 1-0 sul Cukaricki al termina della prima frazione di gioco. Al 7′ Nzola scatta alle spalle della difesa serba e viene atterrato dal portiere Filipovic. Dal dischetto si presenta lo stesso centravanti angolano che calcia centrale e porta la Fiorentina in vantaggio: 1-0. Ritmi molto bassi a Leskovac, la squadra di Italiano gestisce il vantaggio e si affaccia in avanti soprattutto da palla ferma, anche se Sottil e Biraghi non si rivelano troppo precisi. Qualche minuto di interruzione a metà primo tempo a causa degli insulti rivolti a Ndiaye. Alla mezz’ora si sporca i guantoni Christensen, ma il colpo di testa di Adetunji è una telefonata. Nel finale ci riprova Bonaventura, ma il suo tiro deviato termina largo. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Fiorentina