Visite mediche per Nzola: il giocatore è pronto ad abbracciare Gilardino

06/08/2025 | 10:32:45

Giornata di visite mediche anche per Mbala Nzola che saluta Firenze per approdare al Pisa. Consueto appuntamento fissato nella mattinata di oggi, a Bologna, nello stesso centro dove anche Juan Cuadrado ha svolto i controlli medici per l’idoneità sportiva. Per Nzola pochi dubbi, come via abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Gilardino potrà abbracciare presto il suo nuovo attaccante.

Foto: Instagram Nzola